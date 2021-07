Valais : Loup: des cabanes pour aider les bergers à protéger les troupeaux

Souvent contraints de passer la nuit sous tente, au plus près des bêtes, les exploitants d’alpages valaisans bénéficieront désormais d’un petit confort.

C’est par hélicoptère qu’elles sont arrivées là-haut sur la montagne. Vendredi, les premières cabanes – d’une série de dix – ont été déposées sur différents alpages valaisans. Le but? Elles permettront aux bergers de passer la nuit au plus près de leurs troupeaux, afin de les protéger d’éventuelles attaques de loups, tout en disposant d’un peu plus de confort que sous une tente. Le module de base contient un lit, un frigo et une cuisinière, d’autres modules avec des lits supplémentaires ou des toilettes chimiques pouvant encore être ajoutés, explique «Le Nouvelliste».