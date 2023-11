Loup: Le Canton de Vaud veut abattre le mâle alpha d’une meute

Les questions relatives à la gestion du loup ont occupé une majeure partie de la séance du Grand Conseil vaudois de ce mardi, explique «24 heures». Accusé d’attentisme et d’indécision, notamment par les députés agrariens, le conseiller d’État Vassilis Venizelos (Les Verts) a rétorqué qu’une demande de «tir proactif» serait faite auprès de Berne, afin d’abattre le chef de la meute du Mont-Tendre. Cette dernière est «à l’origine de la majorité des dégâts occasionnés sur notre canton et le mâle a présenté au printemps quelques comportements problématiques», a justifié l’élu.

Une telle demande avait déjà été déposée il y a quelques mois, rappelle le quotidien vaudois. Mais elle avait été refusée, puisqu’elle ne correspondait pas au cadre légal. Or, l’acceptation au début du mois de la révision de l’ordonnance sur la chasse, qui entrera en vigueur le 1er décembre, ouvre de nouvelles perspectives. Plus globalement, le concept vaudois sera prochainement remis à jour, en tenant compte des discussions qui seront menées entre l’Office fédéral de l’environnement et les cantons concernés.