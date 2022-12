Fribourg: trois loups ont sillonné le canton en 2022

Fribourg : Loup, y es-tu? Oui, trois individus ont sillonné le canton en 2022

Les grands prédateurs sont de retour à Fribourg. La colonisation du territoire cantonal par le chacal doré est en cours. Plusieurs indices de présence ont été relevés dans la Broye, en Sarine, en Singine et en Gruyère. Toutefois, aucune attaque sur des animaux de rente n’a été recensée cette année. Le lynx, présent dans tous les districts, s’est attaqué à un mouton, le 27 septembre à Hauteville. La protection des alpages a permis d’éviter d’autres attaques. Deux lynx ont été retrouvés morts: une femelle, le 8 mars, à proximité de l’autoroute, à la Joux-des-Ponts, et un jeune retrouvé noyé dans le lac de Coudré, le 15 avril.

Des indices de présence de trois loups ont été relevés dans la Broye et le Lac (M212), dans la Veveyse (M232) et dans les Préalpes (M298). Cette année, douze moutons ont été tués dans le canton (8 en plaine et 4 sur deux alpages). Ce nombre est en hausse après cinq ans où les attaques étaient peu nombreuses, voire inexistantes. Au début du mois de novembre, un jeune bovin, blessé par un loup, a dû être abattu. En cas d’attaque, il appartient au garde-faune d’en déterminer la cause, avant d’effectuer un éventuel prélèvement ADN.