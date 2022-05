Intempéries : L’ouragan Agatha menace de toucher terre au sud-ouest du Mexique

Affichant pour l’instant des vents de 120 km par heure, la tempête devrait atteindre la côte lundi, et provoquer de très fortes pluies dans les régions de Guerrero et de Tabasco.

Premier de la saison

Agatha, de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 gradations, était situé à 320 km à l’ouest de Puerto Angel au Mexique et développait des vents de maximum 120 km par heure, tout en se déplaçant vers le nord-ouest à environ six kilomètres par heure. L’ouragan, le premier de la saison dans les eaux du Pacifique, devrait virer vers le nord-est plus tard dans la journée de dimanche et poursuivre lentement sa course jusqu’à lundi soir.