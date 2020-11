Amérique du Nord : L’ouragan Eta déferle sur les côtes du Nicaragua

Des vents de plus de 200 km/h frappaient le Nicaragua mardi. Des toitures ont été emportées et des arbres arrachés.

Le NHC prédit des «vents catastrophiques, des inondations soudaines et des glissements de terrain» au Nicaragua, Honduras et Salvador.

Des toitures ont été emportées et des arbres arrachés. «L’impact a été de catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson», soit avec des vents maximums compris entre 210 et 249 km/h, a indiqué Marcio Baca, le directeur de l’Institut nicaraguayen d’études territoriales (Ineter). L’approche du cyclone, considéré comme «extrêmement dangereux», a mis en état d’alerte dès dimanche et lundi le Nicaragua ainsi que le Salvador et le Honduras voisins.