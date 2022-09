Météo : L’ouragan «Fiona» touche terre à Porto Rico plongé dans le noir

Fiona s’est abattue à 15 h 20 locales (21 h 20 en Suisse) sur la côte sud-ouest de Porto Rico, près de Punta Tocón, charriant des vents soufflant jusqu’à 140 km/h et menaçant l’archipel d’«inondations catastrophiques» et de coulées de boue, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC).

Crues

Des crues ont eu lieu dans le sud-est de l’archipel, inondant les routes et certaines zones urbaines, tandis que des toits d’habitations ont été arrachés par le vent dans le sud-ouest, selon des médias locaux. Des photos publiées sur les réseaux sociaux par les pompiers de l’île montraient aussi des arbres couchés sur la route et d’autres débris.

Un mort en Guadeloupe

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières.