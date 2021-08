États-Unis : L’ouragan Henri rétrogradé en tempête tropicale

De fortes précipitations, une montée des eaux et d’importantes rafales de vent sont tout de même encore attendues.

L’ouragan Henri a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale, a annoncé le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), au moment où la dépression se rapproche du nord-est des États-Unis. Avec des vents allant jusqu’à 110 km/h, Henri doit toucher les côtes américaines de la Nouvelle-Angleterre ou Long Island, près de New York, en fin de matinée ou en début d’après-midi dimanche, selon un bulletin du NHC.

«Un affaiblissement relatif est possible ce matin, mais il est toujours prévu que Henri soit une forte tempête tropicale au moment d’atteindre les côtes du sud de la Nouvelle-Angleterre et Long Island», souligne le bulletin, avant de préciser qu’un «affaiblissement rapide» était attendu après avoir touché terre. «Une montée dangereuse des eaux côtières, de fortes rafales de vent, et des précipitations pouvant entraîner des inondations sont attendues dans certains endroits du nord-est des États-Unis», a averti le NHC. Le Service national de météorologie avait annoncé samedi soir s’attendre à ce que Henri se maintienne en ouragan de catégorie 1 lors de son arrivée sur la côte.