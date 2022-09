Etats-Unis: L’ouragan Ian, «extrêmement dangereux», déferle sur la Floride

États-Unis : L’ouragan Ian, «extrêmement dangereux», déferle sur la Floride

L’ouragan Ian balayait mercredi la Floride, ses vents violents et ses pluies torrentielles ayant déjà causé des inondations «catastrophiques» et des coupures de courant généralisées.

Au sud du passage de l’ouragan, près de l’archipel des Keys, les mauvaises conditions ont fait chavirer un bateau transportant des migrants, et les gardes-côtes recherchaient encore 20 personnes, trois ayant été sauvées et quatre autres ayant réussi à nager jusqu’au rivage.

3 mètres

Le phénomène météorologique a déjà dévasté l’ouest de Cuba ces derniers jours, et doit ensuite se déplacer dans les terres au cours de la journée, et émerger au-dessus de l’Atlantique ouest d’ici à jeudi soir, d’après le NHC.

«Anxiété»

«Plus il approche, plus l’anxiété grimpe évidemment avec l’inconnu», avait observé plus tôt Chelsea Thompson, 30 ans, qui aidait ses parents à protéger leur maison mardi dans une zone d’évacuation au sud-ouest de Tampa.

Le gouverneur Ron DeSantis a affirmé mercredi soir qu’il s’agirait probablement «d’un des cinq plus forts ouragans ayant jamais frappé la Floride». «C’est une tempête dont on parlera pendant de nombreuses années», a affirmé le directeur des services météo américains (NWS), Ken Graham, lors d’une conférence de presse.

Coupures de courant

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d’ouragans.