États-Unis : L’ouragan Ida poursuit sa course dévastatrice en Louisiane

Ida a touché terre en Louisiane peu avant midi dimanche. Des dizaines de milliers de foyers étaient déjà privés d’électricité.

Getty Images via AFP

L’ouragan Ida poursuivait dimanche sa course dévastatrice en Louisiane, seize ans jour pour jour après les ravages de Katrina, avec des vents allant jusqu’à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des États-Unis.

À La Nouvelle-Orléans, des rafales de vent s’engouffraient dans des rues désertées, tous les magasins, stations-service et maisons étant barricadés et le quartier français ayant fini par se vider, a constaté l’AFP sur place.

Coupures de courant

Plus de 410’000 foyers étaient privés d’électricité vers 16 h 00 heure locale, selon le site spécialisé poweroutage.us. Le niveau de l’océan était de plus d’un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle haute à plusieurs endroits, rapporte le Centre américain des ouragans (NHC).