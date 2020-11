Amérique centrale : L’ouragan Iota s’annonce destructeur

Deux semaines après l’ouragan Eta, c’est un autre ouragan qui menace l’Amérique centrale. Ce dernier vient de passer en catégorie 5, au maximum de sa puissance destructrice.

Iota est désormais accompagné de vents soufflant à une vitesse maximale de 260 km/h et représente une «menace mortelle» pour l’Amérique centrale, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami.

L’ouragan menace des zones au Honduras et au Nicaragua de «pluies torrentielles», de «vents extrêmement violents» et de «submersions côtières dangereuses», avertissent les météorologues américains.

Iota suit la même trajectoire que l’ouragan Eta qui a dévasté l’Amérique centrale il y a moins de deux semaines, faisant plus de 200 morts et disparus, privant de maisons des centaines de milliers d’habitants et causant d’énormes dégâts aux infrastructures. Environ 2,5 millions de personnes ont été affectées par le passage d’Eta, selon les estimations officielles.