Intempéries : L’ouragan Iota se renforce à l’approche de l’Amérique centrale

Le Honduras, le Guatemala et le Nicaragua ont commencé à évacuer les populations des zones à risque dimanche, alors que Iota se dirige vers les côtes en affichant des vents allant jusqu’à 150 km/h.

Moins de deux semaines après le passage de l’ouragan Eta, qui a fait plus de 200 morts en Amérique centrale, un deuxième ouragan, Iota, se renforçait dimanche sur les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. Il s’approche lentement des côtes du Nicaragua et du Honduras.

«Les inondations et coulées de boue au Honduras et au Nicaragua pourraient être aggravées par les effets récents de l’ouragan Eta dans ces régions, entraînant des conséquences importantes», s’est-il alarmé.

Les populations évacuées

Le Honduras, le Guatemala et le Nicaragua ont commencé à évacuer les populations des zones les plus exposées, notamment sur la côte caraïbe, à la frontière du Honduras et du Nicaragua, qui recevra le premier choc, probablement dès lundi. Iota pourrait s’être transformé en un ouragan majeur, de catégorie 4 sur une échelle de cinq, a averti le NHC.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques, qui prévoient une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4 et 5.

Inondations et glissements de terrain

Fleuve en crue

Au Honduras, policiers et militaires continuaient dimanche, pour la deuxième journée consécutive, à procéder à des évacuations forcées de milliers d’habitants dans la région de San Pedro Sula, deuxième ville et capitale industrielle du pays, à 180 km au nord de la capitale, une région déjà durement frappée elle aussi par Eta.

Au Guatemala, où Eta a fait plus de 150 morts et disparus, l’organisme de prévention des catastrophes Conred a appelé les habitants des zones les plus menacées, dans le nord et le nord-est du pays, à les évacuer «volontairement».