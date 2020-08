États-Unis L’ouragan Laura s’approche des côtes de la Louisiane

Après avoir fait 25 morts à Haïti et en République dominicaine, l’ouragan Laura devrait toucher terre aux États-Unis mercredi dans la soirée.

Laura, qui a causé la mort de 25 personnes à Haïti et en République dominicaine, devrait se renforcer encore davantage en s’approchant des côtes de la Louisiane et du Texas, selon le centre national américain des ouragans (NHC).

Le NHC a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations dans des portions du Texas, de la Louisiane et de l’Arkansas. «Nous devons nous préparer à ce que Laura puisse devenir un [ouragan de, ndlr] catégorie 4», a affirmé le gouverneur du Texas, Greg Abbott, alors que l’État continue de lutter également contre l’épidémie due au coronavirus.

Il a notamment mis en garde contre les tornades et vents violents qui devraient souffler sur la région la plus boisée de l’État. Comparé à l’ouragan de catégorie 3 Harvey, qui avait provoqué des inondations catastrophiques et fait 68 morts en 2017, «ce sera un épisode plus venteux», a expliqué le gouverneur.