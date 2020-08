États-Unis : L’ouragan Laura se renforce encore près des côtes

Le Centre national des ouragans a averti que Laura pourrait entraîner une montée catastrophique des eaux, alors que l’ouragan s’approche des États-Unis.

En Louisiane, on se prépare pour les passages successifs des ouragans Morgan et Laura. (Lundi 24 août 2020)

«Quelques heures pour vous préparer»

Laura menace aussi les grands centres de raffinage de pétrole de Lake Charles en Louisiane et Beaumont/Port Arthur au Texas, situés près de la côte. «Vous n’avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer», a prévenu sur Twitter le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards, dont l’État reste traumatisé par Katrina, un ouragan de catégorie 5, la plus élevée, qui avait inondé 80% de la ville de La Nouvelle-Orleans et fait un millier de morts, il y a 15 ans presque jour pour jour.