Météo : L’ouragan Nora touche la côte pacifique du Mexique

L’ouragan Nora, accompagné de fortes pluies, a frappé le Mexique samedi soir, touchant terre dans l’État du Jalisco, où il a fait quelques dégâts.

Selon le dernier bulletin du Centre américain des ouragans (NHC), l’ouragan a provoqué dans la nuit «des pluies très fortes sur les côtes des États du Jalisco et du Nayarit et il pourrait s’étendre jusqu’au Sinaloa pendant la nuit». Quelque 150 à 250 mm de pluies sont déjà tombées sur la région, et les vagues atteignent 3 à 5 mètres sur les plages du Colima et du Jalisco, a indiqué le SMN.