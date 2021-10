Intempéries : L’ouragan Rick, dans le Pacifique, se rapproche des côtes du Mexique

Affichant actuellement des vents à 130km/h, l’ouragan devrait encore se renforcer dans les prochaines 24 heures, expliquent les experts.

L’ouragan Rick, qui s’est formé dans l’océan Pacifique, se rapproche des côtes au sud du Mexique et devrait se renforcer dimanche, selon le Centre national des ouragans des Etats-Unis (NHC).

«Renforcement rapide»

Samedi à 15h00 GMT, il se trouvait à 300 KM au sud-est d’Acapulco dans l’état de Guerrero et se déplaçait à 11 km/h, avec des vents à 130 km/h et des rafales encore plus fortes, selon le NHC.