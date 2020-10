Mexique : L’ouragan Zeta a touché terre sur le littoral du Yucatan

Mardi, des vents allant jusqu’à 150 km/h ont frappé le sud-est du Mexique. L’ouragan Zeta devrait ensuite se diriger vers les États-Unis.

L’ouragan Zeta, accompagné de vents violents et de fortes précipitations, a touché terre lundi près de la station balnéaire de Tulum, dans la province du Yucatan située dans le sud-est du pays, déjà balayé voici quelques jours par l’ouragan Delta.

Rafales jusqu’à 150 km/h

Cet ouragan de catégorie 1, soit le plus bas sur une échelle de 5, se déplace vers le nord-ouest à 20 km/h accompagné de vents à 130 km/h avec des rafales allant jusqu’à 150 km/h, a ajouté la Commission. Même si les pluies et les vents les plus forts affectent la zone centre-nord de l’État, l’impact de l’ouragan devrait se faire sentir dans toute la région.