Météo : L’ouragan Zeta se rapproche des côtes américaines

Le cyclone tropical Zeta, accompagné de vents soufflant jusqu’à 150 km/h, a traversé une partie du Mexique et devrait frapper les côtes de l’État américain de Louisiane ce mercredi.

Un temps rétrogradé en tempête tropicale après avoir traversé la péninsule mexicaine du Yucatan, Zeta est redevenu un ouragan dans la nuit de mardi à mercredi au-dessus du Golfe du Mexique, et devrait frapper dans l’après-midi mercredi les côtes de l’État américain de Louisiane.

Il devrait encore se renforcer dans la journée et frapper la Louisiane dans la région de La Nouvelle-Orléans en catégorie 2, ont averti les météorologistes. Une alerte ouragan a été émise et s’étend de la ville de Morgan City en Louisiane, jusqu’à la frontière entre le Mississippi et l’Alabama.