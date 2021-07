Fribourg - Lourd bilan des intempéries dans le canton

Les intempéries en quelques chiffres

– Police: 400 patrouilles et interventions, dont quelque 70 par la Police du lac, soit 1400 heures d’engagement au total.

– Trois dénonciations pour non-respect de l’interdiction de navigation ont été transmises à l’autorité compétente.

– Sapeurs-pompiers: 400 sapeurs-pompiers mobilisés pour plus de 2800 heures d’engagement.

– Interventions pour des inondations: plus de 320 bâtiments et habitations.

– Protection civile: En moyenne 40 hommes engagés par jour, répartis sur les différents sites sinistrés.

– 32 heures de pompage ont permis d’évacuer plus de 1200 m3 d’eau des bâtiments inondés.

– Plus de 150 m3 de bois flottant et entravant les sentiers forestiers ont été récupérés.

– Groupe E: Interventions dans environ 280 habitations dans le district de la Broye et 30 dans celui du Lac pour couper l’alimentation d’électricité en prévention de risques d’électrocution.