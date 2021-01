Ski alpin : Lourde chute à Adelboden

L’Américain Tommy Ford a percuté une porte de plein fouet lors de la première manche du 2e slalom géant disputé ce week-end dans la station bernoise.

L’Américain, 10e du premier géant d’Adelboden vendredi, s’était élancé avec le dossard N.4 samedi. Il a percuté une porte dans le mur d’arrivée, très pentu, et a chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité.