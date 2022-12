Hockey sur glace: Lourde défaite de l’équipe de Suisse M20 contre le Canada

En phase de préparation en vue du championnat du monde qui se tiendra du 26 décembre 2022 au 5 janvier à Halifax et à Moncton, au Canada, l’équipe de Suisse M20 a essuyé une nette défaite lors de son premier match de préparation disputé outre-Atlantique.

Dans la nuit de lundi à mardi, à Moncton, la sélection dirigée par Marco Bayer s’est inclinée 6-0 (2-0 3-0 1-0) devant le Canada, nation avec laquelle évolue notamment Brennan Othmann (ex-Olten) et dont Stéphane Julien (ex-défenseur de Sierre et Bâle) est l’entraîneur assistant.

A la décharge des Helvètes, la formation canadienne, qui a touché deux fois la cible en avantage numérique, est considérée comme l’une des plus talentueuses des dix dernières années. Dans le secteur offensif, elle peut compter sur Shane Wright, 4e choix overall (Seattle) du repêchage 2022 de la NHL, et Connor Bedard, un phénomène qui sera probablement drafté en toute première position en 2023.