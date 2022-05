Élections : Lourde défaite pour le parti de Scholz dans la principale région allemande

Le parti social-démocrate allemand a été nettement devancé dimanche par les conservateurs en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, région charnière qui élisait son Parlement.

Le parti social-démocrate SPD d’Olaf Scholz, nettement devancé par les conservateurs de la CDU en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a essuyé dimanche une lourde défaite dans cette région la plus peuplée d’Allemagne qui élisait son Parlement. La formation du chancelier, critiqué pour sa discrétion dans la crise ukrainienne, ne recueillerait qu’environ 28% des voix, contre 35% pour les chrétiens-démocrates (CDU), à la tête depuis 2017 de cette région, selon des estimations pour les chaînes publiques ARD et ZDF. Il s’agit du plus mauvais résultat du SPD dans cette région, qui a longtemps fait figure de bastion social-démocrate.

Quelque 13 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes dans ce Land, le plus peuplé du pays et poids lourd industriel. Cette élection est d’ailleurs surnommée en Allemagne la «petite élection» générale, riche en enseignements politiques. Ce d’autant que le SPD a déjà été défait il y a tout juste une semaine dans un autre Land, en Schleswig-Holstein (nord).

Les Verts, faiseurs de roi

La CDU se frotte les mains

Cette élection marque un nouvel échec pour Olaf Scholz, dont le parti a perdu il y a une semaine dans un autre scrutin et dont la popularité pâtit de sa supposée discrétion dans le conflit ukrainien et de ses réticences à livrer des armes lourdes à Kiev. Au gouvernement, le chancelier et les ministres sociaux-démocrates se font voler la vedette par les écologistes, en particulier le vice-chancelier Robert Habeck et la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui se sont hissés parmi les personnalités politiques préférées des Allemands. Dans le même temps, la ministre SPD de la Défense, Christine Lambrecht, est la cible de critiques et de demandes de démission pour avoir effectué un déplacement privé avec son fils à bord d’un hélicoptère de l’armée.