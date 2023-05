Roland-Garros 2023: Lourde défaite pour Ylena In-Albon à Paris

Après un premier set traversé comme un fantôme, Ylena In-Albon (WTA 149) a attendu d’être dos au mur dans le second pour se réveiller. Il était déjà trop tard et le réveil n’a été que momentané. La Valaisanne de 24 ans s’est inclinée au premier tour de Roland-Garros face à l’Américaine Claire Liu (WTA 102) 6-1-6-4 en 1h12. Pas de miracle pour elle.

Le premier set aura duré 26 minutes, constellé d’erreurs, de fautes directes, de choix qui n’en étaient pas. Claire Liu opposait un jeu solide, sans fioritures, pas besoin de plus, Ylena In-Albon lui offrait les jeux, qui défilaient, sur un plateau: 6-1, une punition sans appel pour la Valaisanne qui avait réussi à sortir des victorieuse des qualifications pour intégrer le tableau principal. Il y avait là, encore, l’espoir. Il s’est donc envolé dès les premiers coups de raquette, malgré toute sa bonne volonté.

Dans la deuxième manche, pas le temps non plus. Après quelques minutes seulement, il y avait déjà 3-0 pour l’Américaine, avec deux breaks. L’illusion d’un improbable retournement de situation a-t-elle existé à ce moment, quand pour la première fois Ylena In-Albon a réussi à prendre le service de Liu pour marquer un jeu? Oui. Dans la tête de la Valaisanne en tout cas. Parce que dans la foulée, elle a égalisé et elle a même pris les devant dans ce set si mal commencé, pour mener 4-3.