Genève: Lourde peine contre l’agresseur au couteau

Le verdict est «lourd», a estimé l’avocat du prévenu, Me Yann Arnold. Pour ce dernier, la sévérité d’une peine vise à éviter in fine la récidive de son auteur. «Dans le cas de mon client, une sanction inférieure aurait suffi à atteindre ce but.» L’homme de loi regrette ainsi que le repentir et la prise de conscience du prévenu n’aient pas été entièrement pris en compte par les juges. Me Yann Arnold pourrait faire appel de la sentence.