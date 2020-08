Algérie

Lourde peine de prison pour le journaliste Khaled Drareni

Le journaliste indépendant a écopé lundi de trois ans de prison ferme pour «incitation à attroupement non armé» et «atteinte à l’unité nationale». Il compte faire appel de cette peine qui choque la société civile.

«C’est un verdict très lourd […] On est surpris. Le dossier est vide», a déclaré l’avocat du collectif de défense, qui a l’intention de faire appel. Khaled Drareni était poursuivi à la suite de sa couverture le 7 mars à Alger d’une manifestation du «Hirak», le soulèvement populaire qui a secoué l’Algérie pendant plus d’un an jusqu’à sa suspension il y a quelques mois en raison de la pandémie de Covid-19.

La sentence très sévère a choqué ses collègues à Alger et suscité de vives protestations des défenseurs des droits de la presse et de la protection des journalistes. Elle «soulève le cœur et l’esprit par son caractère arbitraire, absurde et violent», a tweeté le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, fustigeant une «justice aux ordres» et une «persécution judiciaire».