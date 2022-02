États-Unis : Lourde peine pour avoir trompé Apple avec de faux iPhone

Un Chinois habitant aux États-Unis a écopé de plus de 2 ans de prison et près de 2 millions de dollars d’amende pour avoir escroqué Apple en échangeant des contrefaçons contre des smartphones authentiques.

L’escroc se rendait dans des Apple Store et prétextait des problèmes techniques couverts par la garantie pour faire remplacer les iPhone contrefaits par de vrais produits.

La sentence est tombée contre Haiteng Wu. Ce Chinois de 32 ans, habitant aux États-Unis depuis 2013, vient d’être condamné à 26 mois de prison, à savoir le temps qu’il a déjà passé en prison depuis qu’il a plaidé coupable en mai 2020. Retenu coupable d’avoir escroqué Apple pour plusieurs centaines de milliers de dollars pendant plus de trois ans avec un stratagème, habile mais illégal, il s’est aussi vu infliger une amende de près de 2 millions de dollars.

À l’aide de complices situés à Hong Kong, dont sa femme, qui comme son mari a plaidé coupable en mai 2020 et a passé 5 mois en prison, il s’était spécialisé dans l’écoulement de faux iPhone. Arrêté en 2019, l’escroc se faisait livrer des contrefaçons d’iPhone provenant de Hong Kong auxquels il attribuait à chacun un numéro de série et un code IMEI correspondant à des smartphones d’Apple neufs sous garantie. Il se rendait ensuite au service Genius Bar de différents Apple Store américains pour faire remplacer les iPhone contrefaits par des smartphones authentiques, en prétextant un problème de fonctionnement couvert par la garantie. Basé en Virginie, l’homme, qui agissait sous différents noms d’emprunt et s’était procuré de faux documents d’identité, réexpédiait ensuite les véritables iPhone à Hong Kong, où ils étaient vendus.