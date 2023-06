Russie: Lourde peine pour le commandant adjoint du bataillon Aïdar

Un tribunal militaire russe a condamné, mardi, à seize ans de prison, un Russo-Ukrainien qui combattait au sein des forces de Kiev et était jugé pour «terrorisme», ont rapporté les agences de presse russes. Le Tribunal militaire du district du Sud à Rostov-sur-le-Don (sud de la Russie) a reconnu Denis Mouryga «coupable» et l’a condamné à «seize ans de camp pénitentiaire à régime sévère», a déclaré le juge chargé de son procès, cité par les agences.

M. Mouryga, membre du bataillon ukrainien Aïdar, était accusé d’avoir participé aux activités d’une formation militaire considérée comme illégitime par Moscou et d’avoir suivi une formation pour «commettre des actes terroristes». Il a été arrêté au printemps 2022, alors qu’il tentait de traverser la frontière russe dans la région de Rostov.

Actif dans le bataillon Aïdar

Selon les enquêteurs, Denis Mouryga, qui a la double nationalité russe et ukrainienne, faisait partie du bataillon Aïdar depuis 2015, et a été formé au combat et au maniement des armes. Le bataillon Aïdar a été créé en 2014 dans la région de Lougansk (est de l’Ukraine) où les forces de Kiev combattaient des séparatistes prorusses soutenus par Moscou. Le groupe a ensuite été intégré aux forces régulières ukrainiennes.