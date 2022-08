Israël : Lourde peine pour le directeur de l’ONG World Vision à Gaza

La peine a été prononcée mardi par ce tribunal qui a condamné M. Halabi à douze ans de prison incluant ses six dernières années en détention, selon la décision de justice. M. Halabi avait plaidé non coupable à l’ensemble des charges retenues contre lui, son avocat dénonçant un «procès politique» et son ex-employeur soutenant, après un audit interne, qu’il n’avait détourné aucune somme au profit du Hamas, mouvement considéré «terroriste» par Israël et de nombreux pays occidentaux.