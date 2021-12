Impact du Covid : Lourde perte en 2021 pour le leader mondial du tourisme

TUI espère un retour des réservations à la normale d'ici à l'été prochain, mais la perte annuelle du groupe allemand a atteint 2,48 milliards d'euros. Moins qu'un an plus tôt.

Lors du trimestre entre juillet et septembre, traditionnellement le plus fort de l'année, le groupe de Hanovre a presque triplé son chiffre d'affaires sur un an, à 3,5 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation s'est lui rapproché de l'équilibre, à -97 millions d'euros, contre 570 millions perdus un an auparavant, alors que les capacités d'accueil étaient réduites en raison de la crise sanitaire.