Web : Lourde perte pour Twitter, mais la pub résiste mieux qu’ailleurs

Le réseau social a dû verser une somme importante pour solder un contentieux avec ses actionnaires datant de 2015, ce qui a grevé ses résultats du troisième trimestre.

Ventes solides

Le groupe à l’oiseau bleu a en effet enregistré un chiffre d’affaires conforme aux attentes, à 1,28 milliard de dollars, avec des revenus publicitaires en hausse de 41% sur un an et même de 8,5% d’un trimestre sur l’autre. «C’est mieux que ce que beaucoup anticipaient», a commenté Scott Kessler, analyste du cabinet de recherche Third Bridge. Twitter tire ainsi son épingle du jeu ce trimestre quand d’autres réseaux sociaux, en premier lieu Facebook, ont souffert des effets d’une mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone.

Nouvelle règle d'Apple

La version 14.5 d’iOS demande ainsi désormais à l’utilisateur s’il souhaite ou non permettre à une application téléchargée sur l’iPhone de suivre son parcours en ligne en dehors de l’app. S’il refuse, l’application ne peut plus collecter de données lorsque l’utilisateur se rend sur d’autres sites et d’autres applications, ce qui était le cas jusqu’ici. Du fait de ces modifications, beaucoup des outils dont se servaient, jusque-là, les annonceurs pour mesurer l’efficacité de leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ne sont plus opérants.