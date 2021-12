Tourisme : Lourdement endetté suite à la pandémie, Pierre & Vacances bientôt recapitalisé

Le numéro un européen des locations de vacances négocie sa recapitalisation et son désendettement avec investisseurs et créanciers. L’opération va faire perdre le contrôle au fondateur du groupe.

Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre & Vacances, en difficulté depuis la crise du Covid, a annoncé lundi, être en négociations exclusives avec des investisseurs et créanciers pour une recapitalisation et une importante conversion de dettes, qui vont se traduire par la fin du pilotage et du contrôle du groupe par son fondateur Gérard Brémond.

Le groupe, qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Maeva et Adagio, a conclu un accord d’exclusivité de négociations jusqu’au 31 janvier avec un groupe d’investisseurs composé d’Alcentra et Fidera (également créanciers du groupe) et Altream (également bailleur). Le capital de la société serait bouleversé à l’issue de l’opération, explique Pierre & Vacances: les actionnaires actuels détiendraient «entre 2,1% et 16,4%» du capital, et les investisseurs (hors détention de capital au titre de leurs créances existantes ou acquises) «entre 42,6% et 56,8%».