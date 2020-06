Une promenade qui coûte cher

Lourdement suspendus pour avoir fait le mur

En Chine, six internationaux U19 ont écopé d’une suspension de six mois pour avoir enfreint les règles sanitaires.

On ne rigole pas avec les mesures sanitaires en Chine. Demandez donc à Tao Qianglong, Liu Zhurun, Penghao, Ren Lihao, Han Dong et He Longhai. Ces six joueurs ont été suspendus six mois par la Fédération chinoise pour ne pas avoir respecté les règles de prévention du Covid-19.