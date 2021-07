Asie : Coulée de boue au Japon: lourdes incertitudes sur le bilan humain

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues lundi après l’immense coulée de boue à Atami, dans le centre du Japon.

Des recherches ont repris tôt lundi dans la ville côtière d’Atami (centre du Japon), théâtre d’une gigantesque coulée de boue mortelle samedi, et l’incertitude régnait sur le sort de dizaines de personnes dont les autorités locales étaient sans nouvelles.

«Pour l’instant, nous avons confirmé que 102 personnes sont saines et sauves, tandis que nous continuons à vérifier la sécurité de 113 autres personnes, sur les 215 résidents qui se trouvaient apparemment dans la zone touchée par le glissement de terrain», a déclaré lundi à l’AFP un responsable local, Yuki Sugiyama.

Lors d’une conférence de presse dimanche soir, le maire d’Atami, Sakae Saito, a expliqué que la vingtaine de personnes officiellement portées disparues était «un chiffre basé sur des informations envoyées à la localité au stade initial de la catastrophe», et donc susceptible d’évoluer à la hausse.

Fortes précipitations attendues

Environ 130 maisons et autres bâtiments ont été détruits ou endommagés lorsque l’énorme coulée de boue a balayé une zone résidentielle d’Atami samedi en milieu de matinée, laissant un paysage de désolation avec des maisons éventrées, des voitures renversées et des amas de débris dans un immense bourbier. «Les recherches ont repris (lundi matin) à 06 h 05 (dimanche 21 h 05 GMT), a dit Yuki Sugiyama, précisant que des secouristes, des policiers et des soldats participaient à cet effort.