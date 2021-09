Lourdes Leon fière de ses poils au Met

New York : Lourdes, la fille de Madonna, fière de ses poils au Met

La jeune femme de 24 ans n’a pas hésité à dévoiler ses aisselles non-épilées aux photographes, montrant ainsi qu’elle se fiche de l’avis des gens.

Des poils sous les bras, et alors? Invitée du Met Gala, qui s’est déroulé le 13 septembre 2021, à New York et auquel Nicki Minaj n’a pas assisté, Lourdes Leon a montré qu’elle n’avait aucun problème avec sa pilosité. La fille de Madonna n’a pas hésité à lever les bras devant les photographes qui ont pu constater qu’elle avait choisi de ne pas s’épiler les aisselles.