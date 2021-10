Lourdes Leon a été contrôlée par sa mère toute sa vie

La fille de Madonna : Lourdes Leon: «Ma mère m’a contrôlée toute ma vie»

Si elle admet être une privilégiée, la fille de Madonna assure s’être débrouillée toute seule pour gagner son argent, après sa scolarité.

Si elle peut se targuer d’être la fille d’une star planétaire comme Madonna, Lourdes Leon assure qu’elle n’a jamais été pourrie gâtée par sa mère. Et cela a été pareil pour ses frères et sœurs. «Nous ne recevons aucune aumône dans ma famille», confie l’Américaine de 25 ans au magazine «Interview». La jeune femme, qui a lancé sa propre ligne de vêtements à l’âge de 14 ans et qui a suivi des études universitaires dans le Michigan, est toutefois consciente d’avoir grandi dans un milieu très privilégié. «Je ne le nie pas. Mais je pense que ma maman a vu ce que sont devenus certains enfants d’autres célébrités et elle a dû se dire: «Mes gamins ne seront pas comme ça.» Je pense aussi que si vos parents vous paient plein de choses, cela leur donne du pouvoir sur vous.»