Allemagne : Lourdes peines dans un scandale de pédocriminalité

Mardi, quatre hommes jugés pour des viols répétés sur des enfants dans la maison de l’un d’eux, ont été condamnés à des peines de 10 à 14 ans de prison.

Les disques durs contenant jusqu’à 500 térabytes de données, notamment des vidéos et des photos, saisis chez le principal accusé ont entraîné l’ouverture d’une vaste enquête. Photo d’illustration.

Quatre hommes jugés en Allemagne pour des viols répétés sur des enfants dans la maison de l’un d’eux soupçonné d’animer un réseau de pédocriminalité, ont été condamnés mardi à des peines de 10 à 14 ans de prison. La mise au jour de cette affaire aux nombreuses ramifications avait choqué le pays et contribué à un récent durcissement de la législation pénale sanctionnant les violences sexuelles sur mineurs. Le tribunal de Münster a condamné l’accusé principal, un homme de 28 ans, pour avoir violé le fils de sa partenaire, alors âgé d’une dizaine d’années, et pour l’avoir ensuite «offert» via internet à plusieurs hommes.