Canton de Zurich : Lourdes peines de prison pour avoir maltraité leurs enfants

La Cour suprême de Zurich a condamné un homme et son ex-femme à 16,5 et 10,5 ans de prison. Le couple avait notamment séquestré et abusé de ses deux enfants.

La Cour suprême a rendu son verdict public ce mercredi. 20min/hoh

En novembre 2022, lors d’un procès en appel, la Cour suprême de Zurich a condamné un homme de 52 ans et son ex-femme de 51 ans à de lourdes peines de prison – respectivement de 16,5 et 10,5 ans – pour lésions corporelles graves et séquestration. Pendant des années, le couple a gravement maltraité et humilié ses deux enfants, un garçon et une fille aujourd’hui adultes.

Dans le jugement rendu public ce mercredi, on découvre que ces parents zurichois ont notamment enfermé leurs enfants dans une chambre puis dans la cave et les ont privés de nourriture. Les enfants ne pouvaient aller aux toilettes que deux fois par jour et étaient forcés de nettoyer leur urine et leurs excréments avec leurs mains – leur mère les aurait mêmes forcés à manger leurs excréments et leurs vomissures. Ils étaient aussi privés de tout contact avec autrui.

Les enfants ont finalement été placés en foyer en 2010. Ils présentaient de graves troubles psychiques et physiques. De plus, le garçon, alors âgé de 9 ans, ne pesait que 18,5 kilos et sa sœur de 10 ans à peine 22 kg.

Déjà condamnés

Jugés en septembre 2020 par le Tribunal de district, les parents avaient déjà été lourdement condamnés. Le père à 16,5 ans de prison pour lésions corporelles graves, séquestration et abus sexuels, son ex-femme à 12 ans de prison pour les deux premiers chefs d’accusations. Ils avaient fait appel du jugement.

Le jugement de la Cour suprême zurichoise n’est pas définitif et peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.