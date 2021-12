Russie : Lourdes peines de prison pour le meurtre du «Petit Japonais»

Deux hommes soupçonnés d’avoir abattu un célèbre mafieux russe en juin 2009 ont été condamnés, lundi à Moscou.

Son assassinat avait déclenché une impitoyable guerre de clans: un tribunal de Moscou a condamné lundi à 15 et 16 ans de prison deux tueurs présumés d’un redoutable mafieux russe, douze ans après les faits. Viatcheslav Ivankov, alias Iapontchik («le Petit Japonais»), avait été atteint par un tir de sniper en sortant en juin 2009 d’un restaurant de la capitale. Il avait succombé à ses blessures deux mois plus tard. Plusieurs autres parrains ont été assassinés dans les années qui suivirent, lors d’un conflit entre «voleurs dans la loi», les chefs des organisations mafieuses d’ex-URSS.

Lundi, Mourtaz Chadania et Djamboul Djanachia ont été condamnés respectivement à 16 et 15 ans dans «un camp à régime sévère» pour le meurtre du «Petit Japonais», a indiqué le Comité d’enquête russe, chargé de l’instruction des affaires pénales. En avril, un troisième suspect, Kakha Gazzaev, avait été condamné à 14 ans de réclusion. Selon le Procureur général, le meurtre a été commandité par Ilya Simonia, un «voleur dans la loi» répondant au surnom de «Makho». Ce dernier, ainsi que deux autres suspects, est en fuite et visé par un mandat d’arrêt international.

Une extrême violence

Il avait été condamné une première fois au début des années 1970 à cinq ans de prison, puis, en 1982, à 14 ans pour avoir torturé un antiquaire. Il avait purgé sa peine en Sibérie, où il avait gagné ses galons de parrain. Profitant d’une libération anticipée en 1991, il avait émigré un an plus tard aux États-Unis sous une fausse identité. Il avait alors régné sur le quartier russe de New York, surnommé Little Odessa.