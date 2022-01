Neuchâtel : L’ours brun Haydibay de La Chaux-de-Fonds est mort

Une attaque cardiaque survenue au mois de décembre a fortement diminué celui qui était le dernier ours brun du Muzoo. Sa disparition survient six ans après celle de Leila, avec qui il avait débarqué en mai 1993.

«Goodbye Haydibay!» Il était le dernier ours brun du zoo de La Chaux-de-Fonds (NE). Ce mâle de 35 ans a dû être euthanasié. Ces derniers mois, il présentait des signes de vieillissement, avec une perte de sa masse musculaire et une diminution de sa mobilité. Une attaque cardiaque survenue au mois de décembre l’a ensuite fortement diminué, a annoncé mardi le Muzoo, institution réunissant le zoo et le Musée d'histoire naturelle de la Métropole horlogère.