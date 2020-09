Grisons : L’ours Napa souffre d’épilepsie

Les premiers signes de la maladie sont apparus cet été. Le plantigrade bénéficie d’une traitement mais les soignants restent attentifs, d’autant qu’ils ne savent pas comment la santé de leur protégé va évoluer pendant son hibernation.

Sanctuaire des Ours Arosa

Après des convulsions observées cet été, les craintes des vétérinaires du parc d’Arosa (GR) viennent d’être confirmées: l’ours Napa souffre d’épilepsie. Sans espoir de guérison, il reçoit un traitement qui devrait lui permettre de vivre normalement. Mais les soignants restent très attentifs car son rang social pourrait souffrir, si ses congénères venaient à flairer une faiblesse chez le mâle dominant. Toutefois, après une période où ils ont été séparés, Napa et Meimo ont à nouveau partagé le même espace et Napa a conservé son statut.

L’hibernation du planti­grade qui approche sera aussi un défi pour poursuivre son traitement. En effet, on ne peut plus lui administrer aucun médicament. Par ailleurs, les soignants ne savent pas comment sa maladie, dont la cause est inconnue, évoluera pendant l’hibernation. Ils sont toutefois prêts à réagir rapidement en cas de problème, grâce à une surveillance vidéo permanente.