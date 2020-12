1 / 3 Les accompagnateurs se sont vite rendus compte que Jambolina avait un penchant pour les pommes. QUATRE PATTES

Elle aura parcouru plus de 2400 kilomètres pour y arriver. Là voilà enfin! Ancienne habituée des cirques en Urkraine, Jambolina a été accueillie vendredi au refuge des Grisons, Arosa Terre des Ours. Un voyage non sans quelques petites collations. «C’est probablement la première fois qu’elle recevait une nourriture correcte pour un ours», a déclaré Alexandra Mandoki, directrice de Quatre Pattes Suisse, fondation de protection des animaux. Mais fini le monde du spectacle pour cette nouvelle venue. Cette dernière vivra désormais à 2000 mètres d’altitude, aux côtés de ses compères Amelia et Meimo, qui ont rejoint le parc en février 2019.

Vidéo: Quatre Pattes Suisse

En cage depuis mars

À la suite d’annulations de spectacles pour cause de Covid, le propriétaire de Jambolina n’a plus été en mesure de se produire et l’ourse est restée enfermée dans une cage bien trop petite pour elle en Urkraine. Quatre Pattes a alors décidé d'effectuer son sauvetage et de l’amener dans les montagnes d’Arosa (GR). En raison de la réglementation de chaque pays qu’il a fallu traverser, le transport du plantigrade n’a pas été simple, rapporte «20 Minuten». La femelle a terminé son long périple en empruntant le téléphérique de l’Aroser Weisshorn.

«La détention de Jambolina n’était pas appropriée à son espèce, ce qui a bien sûr eu un impact négatif sur sa santé. Sa dentition est dans un état déplorable et ses griffes doivent encore être examinées de plus près», explique Alexandra Mandoki dans un communiqué. Désormais, l’équipe dirigée par le docteur Hans Schmid, directeur scientifique d’Arosa Terre des Ours, s’occupera de son bien-être.

Un rythme à prendre

Afin que le plantigrade puisse entrer dans le rythme de l’hibernation, la distribution de nourriture sera contrôlée en conséquence, confie Hans Schmid. De cette façon, l’instinct naturel des ours peut être réveillé. Et il est même imaginable que Jambolina, bien en chair, décide naturellement d’hiberner.