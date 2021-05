Mobile : L’outil antipistage d’Apple rencontre un franc succès

Selon une étude, 88% des utilisateurs de la mise à jour iOS 14.5, qui intègre un système d’antitraçage, refusent le suivi effectué par les apps.

Maintenant qu’ils ont le choix, les utilisateurs d’iPhone disent clairement non au traçage de leurs activités.

Celle-ci a été menée sur un échantillon de plus de 5 millions de personnes dans le monde. Aux États-Unis, les refus d’être suivi à la trace entre les divers sites et applications ont été les plus élevés avec quelque 96% de demandes de pistage refusées par les utilisateurs d’iOS 14.5.