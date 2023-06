L’outil ChatGPT fait ses gammes dans le jeu Minecraft

Une équipe d’ingénieurs du fabricant de puces graphiques Nvidia a mis en évidence les compétences d’une intelligence artificielle dans un environnement réel ou simulé. Baptisé Voyager, leur agent écrit son propre code de manière itérative dans le jeu de construction «Minecraft». Il s’appuie sur le modèle de langage GPT-4, connu notamment grâce à l’outil ChatGPT, pour générer des objectifs. Voyager ne joue pas comme une personne, puisqu’il ne voit littéralement pas le jeu, mais il peut accéder à une partie directement via l’interface de programmation applicative (API). Il est capable, par exemple, de repérer une canne à pêche dans l’inventaire et une rivière à proximité pour suggérer l’objectif de pêcher. C’est ensuite le modèle GPT-4 qui génère le code opportun pour que le personnage l’atteigne. Si le code initialement suggéré ne fonctionne pas bien, Voyager tente de l’affiner en utilisant les messages d’erreur et autres commentaires du jeu. Au fil du temps, l’agent joueur établit sa bibliothèque de code afin de s’en servir pour apprendre à créer des choses toujours plus complexes et à explorer de plus en plus le jeu.