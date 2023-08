Le doigt d'honneur au drapeau suisse doit être puni, selon un élu

C’est la liberté d’expression, pour le Conseil fédéral

Dix ans plus tard, même chose: en 2012 cette fois, c’est Céline Amaudruz (UDC/GE) qui retentait le coup. Le Conseil fédéral était resté sur sa ligne opposée à quelconque punition contre les cas individuels. «Quand bien même ces signes de protestation viseraient à exprimer un mécontentement à l'égard de l'État, ils ne sauraient être criminalisés sans plus de réflexion, par respect pour la liberté d'expression et le principe de proportionnalité», disait-il alors.

Il n’est ni certain ni exclu que la nouvelle tentative de Jean-Luc Addor soit couronnée de plus de succès cette fois-ci. En 2014, la motion de Céline Amaudruz avait été refusée par 102 voix contre 60. Il est à noter que des élus du Centre, de l’ex-PBD et une poignée de PLR avaient soutenu l’idée, en plus de tous les élus UDC sans exception. Si le vote venait à être une nouvelle fois défavorable, il ne resterait alors que ce dont parlait le Conseil fédéral lors des débats et qu’il voyait comme un moyen de limiter le nombre d’occurrences de scandales consécutifs à des atteintes au drapeau: «la désapprobation sociale que de tels actes suscitent suffit généralement à les prévenir».