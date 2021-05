coronavirus à Genève - L’ouverture des terrasses n’a pas aggravé l’épidémie 

La fin des classes d’âge

211’000 personnes vaccinées

A ce jour, 210’939 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin à Genève (137’786 ont eu la première, et 73’153 la seconde). Un arrêt sur image par catégories d’âge donne le panorama suivant: ont reçu la première injection 80% des 75 ans et plus, 70% des 65-74 ans, 40% des 55-64 ans et 30% des 45-54 ans.