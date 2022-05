Suisse: L’ouverture du don du sang aux homosexuels passe une nouvelle étape

L’approche sera basée exclusivement sur les comportements à risque et non sur l’identité sexuelle.

Mardi, l’institution responsable du don du sang, Transfusion CRS Suisse, a dit avoir «totalement approuvé le principe» de la modification de loi proposée, qui dit que nul ne doit être discriminé en raison de son orientation sexuelle. Pour la branche de la Croix-Rouge, ce changement s’inscrit «dans ses principes» et permettra en outre «de disposer d’une base aussi vaste que possible de donneuses et donneurs de sang».

Swissmedic aura le dernier mot

Du côté politique, aucun obstacle ne devrait se dresser. La commission de la santé du National avait ouvert la consultation en février. Celle-ci se termine la semaine prochaine et, parmi les cantons qui ont déjà publié leur prise de position, ceux de Fribourg et de Genève ont fait part de leur approbation.

Il reviendra en dernier lieu à Swissmedic d’accepter les nouvelles règles et les processus que devra lui soumettre Transfusion CRS Suisse. L’institut se garde de toute forme d’idéologie et annonce qu’il prendra «une décision bénéfice-risque basée sur une évaluation scientifique, prenant en compte la situation épidémiologique concrète», dit son porte-parole, Lukas Jaggi, qui glisse un indice: «Swissmedic partage l’avis que c’est bien un comportement à risque, et non une orientation sexuelle, qui constitue les critères d’exclusion».