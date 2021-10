Aigle (VD) – L’ouverture du gymnase en 2024 ne tient qu’à un fil

Oppositions des riverains

Deux associations se mobilisent contre le projet. Les riverains ne veulent pas que la place de sport extérieure et la salle triple intérieure puissent être utilisées hors des heures scolaires. Ils désirent également une zone tampon entre le gymnase et les villas et ont fait opposition à la mise à l’enquête du chemin de mobilité douce depuis la gare. L’Association Sous-Gare milite, elle, pour la couverture du terrain extérieur et pour une limitation de l’accès pour les voitures.