L’ouverture d’un centre d’accueil inquiète les entreprises voisines

C’est au premier étage de ce bâtiment de l’avenue des Sports que l’EVAM installe le centre d’accueil. 20minutes/mfr

Une nouvelle structure provisoire d’accueil ouvrira bel et bien ses portes à Yverdon-les-Bains (VD). Le premier étage d’un immeuble mixte, situé à l’avenue des Sports 42, est en cours de transformation et d’aménagement. Dès le mois de mai, il pourra accueillir environ 100 personnes, qu’elles soient seules ou en famille.

L’ouverture de plus de vingt structures d’hébergement collectif à travers le canton ne suffit pas. En ce mois de mars, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a compté 6’500 bénéficiaires de plus qu’en février 2022, soit un effectif total de plus de 12’000 personnes, en provenance d’Ukraine mais aussi d’ailleurs.

L’EVAM assurera 24h/24 et 7j/7 l’encadrement et l’assistance au sein de ce relai yverdonnois. Les migrants seront aussi accompagnés dans leur parcours de socialisation et d’intégration.

Des questions de sécurité

En octobre, des patrons d’entreprises attenantes avaient déjà manifesté leur mécontentement à l’idée de voir naître un centre d’’accueil dans leurs locaux. Selon eux, cela est incompatible avec leur activité professionnelle. «On fait de la microtechnique, on travaille, entre autres, pour de grandes entreprises horlogères, et on a besoin de calme pour se concentrer. Là, il y aura du brassage permanent», déplore Jean-Daniel Carrard, patron de JDC Electronic et De Havilland Watches.