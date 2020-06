Découverte

L’ouvrage qui met les pains suisses à l’honneur

«Pains maison» est sans doute le livre de cuisine helvétique de l’automne à venir!

L’auteure du blog culinaire Cuisine Helvetica n’a toutefois pas compilé que des recettes dans son ouvrage. «J’aborde aussi l’aspect historique des pains et les traditions qui vont avec», explique Heddi. Et elles sont nombreuses. «Prenons l’Agatha-Brötli, par exemple, le pain de la Sainte-Agathe. La recette ressemble un peu à une pâte à tresse, façonnée comme un bretzel. Mais ce qui fait toute son originalité, c’est qu’il n’est préparé à Fribourg que pour la date du 5 février. De plus, la tradition veut que chaque famille en achète deux. Elle mange le premier et conserve le second jusqu’à l’année d’après, car ce dernier protégerait la maison des incendies.»