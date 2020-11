Avec «Amnesia: Rebirth», le genre horrifique, celui qui instille un vrai malaise, accueille une belle réussite en son sein. Ici, on incarne une amnésique qui se réveille au beau milieu du désert algérien. Rassembler les quelques fragments de son passé se mérite et seuls les plus téméraires pourront découvrir le fin mot de l’histoire. Âmes sensibles s’abstenir.