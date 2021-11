Biodiversité : Lovely s’attire les foudres de Pro Natura

L’association environnementale s’en prend à la campagne de Swissmilk et sa vache fétiche qui affirme que boire du lait favorise la biodiversité.

En broutant, Lovely et les vaches suisses contribuent selon Swissmilk à un meilleur potentiel de fixation du CO₂ et à une plus grande biodiversité.

On ne présente plus Lovely, la vache fétiche des producteurs de lait suisse. Mais Pro Natura ne sourit pas à la campagne actuelle de Swissmilk qui affirme que, rien qu’en pâturant, Lovely, et donc tous ses congénères, favorisent la «diversité des espèces végétales et des insectes» et contribue «à la diversité souhaitée de la structure végétale.» Une exagération, selon Pro Natura qui accuse Swissmilk de déclarations trompeuses et déloyales et a déposé une plainte fin octobre auprès de la Commission suisse pour la loyauté (CSL).